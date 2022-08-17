Розповідала у прямому ефірі про легітимність «днр» та заперечувала окупацію українських міст загарбниками – судитимуть блогерку з Краматорська

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно громадянки України за фактом виправдовування збройної агресії рф проти України та поширення матеріалів із запереченням тимчасової окупації частини території України, вчинених повторно (ч. 2, ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року місцева мешканка, використовуючи власний акаунт у соціальній мережі, розмістила відеозапис прямої трансляції, у якій визнавала правомірним намір від’єднання м. Краматорська від України у 2014 році.

Блогерка заперечувала збройну агресію рф проти України, окупацію ворогом українських міст, а також висловлювала свою прихильність до створення та існування псевдореспубліки «днр». Вказане відео було переглянуто інтернет-користувачами понад 1500 разів.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.

Досудове розслідування здійснювалось СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури