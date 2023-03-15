Розстріл чоловіка у центрі Дніпра: вбивцю затримали через два роки

Кілера, який розстріляв чоловіка у центрі Дніпра у 2021 році, знайшли та затримали в росії.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на ЗМІ.

29-річний азербайджанець Джаббар Юсіфі останні кілька років переховувася від правоохоронців. У росії він розшукувався за підозрою в незаконному обігу зброї, а Інтерпол шукав його в рамках розслідування справи про вбивство людини у Дніпрі.

Зазначається, що дорожні інспектори москви намагалися зупинити автомобіль зловмисника для перевірки документів, проте той проігнорував їх. Правоохоронцям довелося влаштувати погоню. Підозрюваний вибіг з машини і спробував втекти у дворах, але після двох попереджувальних пострілів він таки здався.

Нагадаємо, вбивство сталося у районі Соборної площі біля ресторану «Артист» у Дніпрі 24 квітня 2021 року. Водія позашляховика Land Cruiser 200 Анара Мамедова серед білого дня було розстріляно впритул. У салоні авто також знаходилася дитина – вона не постраждала.

Злочинець не є професійним кілером. Вбивство було побутовим. Анар Мамедов нібито був коханцем матері стрільця.