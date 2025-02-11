Експосадовця Держказначейства підозрюють у декларуванні недостовірної інформації на ₴95 млн.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури на підставі висновку, отриманого від НАЗК, колишньому начальнику одного з відділів Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області повідомлено про підозру.

Йому інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді, подав до НАЗК декларацію за 2023 рік із завідомо неправдивими відомостями, які відрізняються від достовірних на понад 95 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі дії – ГУНП в Полтавській області, оперативний супровід – УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора