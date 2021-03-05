В Изяславе неизвестные отобрали у предпринимателя сумку с деньгами
В Изяславе Хмельницкой области неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя в пункте обмена валют.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на правоохранителей.
Сегодня около 18 часов трое неизвестных в балаклавах напали на местного жителя (1976 г.р.), частного предпринимателя, в помещении обмена валют.
Нападавшие отобрали сумку, в которой находились около 10 тыс. долларов, после чего скрылись. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.Tweet