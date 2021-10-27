У «Борисполі» затримали підозрюваного у викраденні людини та заволодінні криптовалютою на $2,5 млн.

Затримали одного з учасників злочинної групи оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту «Бориспіль», як тільки він повернувся з-за кордону, де переховувався від органів досудового розслідування.

Подія сталася у квітні 2021 року в Києві. Тоді двоє невідомих силою затягли чоловіка в автомобіль. За результатами оперативних заходів співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції встановили осіб, причетних до цього злочину. Як з’ясувалося, мешканці Полтавської області, аби заволодіти криптовалютою потерпілого, який займається обміном електронних коштів, вирішили його викрасти. Спочатку вони вивезли його до одного з сіл Київської області та утримували в орендованому будинку.

Погрожуючи фізичною розправою, фігуранти отримали доступ до електронних гаманців потерпілого та заволоділи криптовалютою на суму 2,5 млн дол. США. Надалі чоловіка вивезли до Полтавської області, де залишили в лісі, відібравши його речі та гроші.

У зв’язку із переховуванням зловмисників від органів досудового розслідування їх оголосили у розшук. Крім того, у межах провадження слідчі, аби завадити зловмисникам, проводити будь-які операції з електронними грошима потерпілого, заблокували рахунки, до яких розшукувані отримали доступ.

Також поліцейським вдалося повернути частину незаконно отриманих фігурантами коштів.

25 жовтня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з працівниками Державної прикордонної служби України затримали одного з учасників злочинної групи в аеропорту «Бориспіль» одразу після його прильоту в Україну. Заходи з встановлення місця перебування його спільника продовжуються.

Затриманому інкримінують вчинення злочинів, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

— ч. 2 ст. 189 (вимагання);

— ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Учора, 26 жовтня, підозрюваному суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без жодних альтернатив.

За скоєне може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10-ти років.

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України