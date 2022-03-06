Розстріл окупантами АЗС і вбивство в Ромнах на Сумщині — розпочато розслідування

За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 березня 2022 року в м. Ромни на вул. Сумська військовослужбовці збройних сил Російської Федерації обстріляли з кулемета автозаправну станцію.

Під обстріл потрапила автівка, яка стояла на заправці, та перехожий. 26-річний водій загинув на місці, двоє пасажирів та пішохід отримали вогнепальні поранення.

Офіс Генпрокурора