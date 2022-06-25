Розстріл в гей-клубі в Осло оголошено ісламістським терактом

У суботу, 25 червня, у Норвегії було оголошено підвищену терористичну загрозу.

Сталося це після бійні, яку вночі влаштував в Осло невідомий. Він розстріляв відвідувачів популярного нічного клубу London Pub, де збираються гомосексуалісти. За уточненими даними, загинули двоє людей, 21 поранено, з них 10 перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Спочатку поліція вважала, що йдеться про насильство на ґрунті гомофобії. Однак потім стала відома особистість стрільця. Він був заарештований невдовзі після бійні поряд з гей-клубом. Повідомляється, що це 42-річний сантехнік Заніяр Матапур.

Уродженець Ірану потрапив до Норвегії у 12-річному віці як біженець. Йому надали норвезьке громадянство. Матапур є курдом.

Після того, як особу стрілку було встановлено, у справу втрутилася спецслужба PST. Вона займається у Норвегії антитерористичною діяльністю. Її представник заявив, що підозрюваний перебуває у полі зору PST із 2015 року. Є підстави вважати, що він пов’язаний з ісламістським екстремістським угрупуванням.

ЗМІ повідомляють, що востаннє Матапура допитували місяць тому, проте підстав для його затримання не було.

Стрілянину в гей-барі тепер класифікують як «акт ісламістського тероризму».

У тому, що бійню влаштував Матапур ані поліція, ані PST сумнівів немає. Під час затримання у нього вилучили пістолет та автомат. Балістична експертиза показала, що всі постріли в гей-клубі були зроблені з цієї зброї. Є й свідки, котрі впізнали Матапура. Вони бачили, як він увійшов до London Pub із сумкою і дістав з неї зброю.

Влада закликала організаторів гей-параду Oslo Pride, запланованого на 25 червня, скасувати захід. Ті дослухалися рекомендацій поліції. Проте сотні людей все ж таки вийшли на вулиці норвезької столиці.

Прем’єр-міністр королівства Йонас Гар Стере назвав теракт «жорстоким і шокуючим нападом на безневинних людей». При цьому він висловив підтримку ЛГБТ-спільноті. // Ігор КОЗЛОВ, «ФАКТИ»