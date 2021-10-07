Розтрата пів мільйона гривень – у Рівному судитимуть екскерівника комунального підприємства

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника комунального підприємства Рівного за фактом розтрати майна та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачений з жовтня по грудень 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав від імені комунального підприємства із фізично-особою підприємцем удавані договори підряду про виконання будівельних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконувалися. Цими діями було завдано майнової шкоди в розмірі близько 500 тис грн.

В ході досудового розслідування обвинувачений повністю визнав свою вину та добровільно відшкодував завдані збитки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Рівненським районним управлінням Головного управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури