Деснянський районний суд Києва оголосив вирок крадійці-рецидивістці

Слідчі довели вину зловмисниці у скоєнні двох крадіжок, а також незаконних дій із банківськими картками. Суд призначив їй покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, що у липні цього року до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку речей у вихователів дитячого садка на проспекті Маяковського, а згодом інформація про крадіжку рюкзака у працівника медичного закладу на вулиці Драйзера. Тоді під час відпрацювання викликів оперативники встановили, що до скоєння злочинів причетна одна особа.

Так, у ході оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 43-річну киянку та затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час перевірки працівники поліції вилучили у фігурантки речові докази.

Слідчими Деснянського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Крім цього, правоохоронці встановили, що порушниця двічі розраховувалася викраденими банківськими картками, тож розпочали кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України – незаконні дії з платіжними картками, вчинені повторно та повідомили їй про підозру у вчиненні злочинів.

Завершивши досудове розслідування, поліцейські скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення кримінальних правопорушень раніше судимій жінці призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва