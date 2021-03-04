Розтрата понад ₴500 млн. ПАТ «Донецькоблгаз» – судитимуть фіндиректора та начальника підрозділу

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно фінансового директора та колишнього начальника Краматорського УГГ ПАТ «Донецькоблгаз» за фактом розтрати коштів підприємства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у період 2017–2020 років фінансовий директор ПАТ «Донецькоблгаз» та колишній начальник його структурного підрозділу – Краматорського УГГ, діючи з прямим умислом та за попередньою змовою між собою та іншими особами, систематично здійснювали безпідставний та протиправний перерахунок грошових коштів з банківських рахунків ПАТ «Донецькоблгаз» на банківські рахунки юридичних осіб.

Висновком судово-економічної експертизи підтверджено встановлені Держаудитслужбою збитки на суму 522,79 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора