Рух ЧЕСНО: Дубінський, Бужанський та Гетманцев поширювали дописи проросійських каналів у Telegram

Гетманцев радив підписатися на “Резидента” уже після того, як СБУ заявила про його проросійське спрямування.

Народні депутати Максим Бужанський (“Слуга народу”) та Олександр Дубінський (позафракційний, раніше – СН) поширювали дописи з каналів у Telegram, які, за даними СБУ, куруються російськими спецслужбами. Такі результати показав мережевий аналіз дописів нардепів, який провів Рух ЧЕСНО.

І Дубінський, і Бужанський репостили інформацію з проросійського “Резидента”: перший – 86 разів, другий – 190. Крім того, підписатися на проросійського “Резидента” рекомендував голова податкового комітету Данило Гетманцев (СН).

Він у квітні 2021 відніс цей канал до тих, які “гідні уваги”. При цьому СБУ ще 1 лютого 2021 офіційно повідомила, що канали “Легітимний” і “Резидент” працюють на РФ.

У групу пропагандистських каналів увійшло 35 ресурсів. За кількістю підписників серед них найбільші “Легітимний” та “Резидент”, проте центральними гравцями за кількістю репостів стали “Сплетница”, “ЗеРада” та “Наблюдатель”.

“За даними дослідження Руху ЧЕСНО, в цю групу увійшов також канал MediaKiller. Він активно поширює відеоблоги позафракційного нардепа Гео Лероса. Крім того, до групи увійшов канал Партії Шарія. Вона була заборонена ще у вересні минулого року, проте, судячи з дописів, іще півроку продовжувала діяльність. Зокрема, останній запис про нібито «допомогу Херсону» було опубліковано 6 березня 2023 року”, – зазначили в Русі.