Руководитель учреждения культуры намахлевала с отоплением на 240 тыс. грн и 6 лет тюрьмы

На Луганщине директора учреждения культуры будут судить за злоупотребление служебным положением и растрату в 240 тысяч гривен

Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

Сообщается, что в 2018 году руководитель коммунального учреждения заключила договор на поставку природного газа для отопления помещения с обществом с ограниченной ответственностью. Сумма договора составила более 1,7 млн грн.

«В дальнейшем стороны, без надлежащих правовых оснований, подписали ряд дополнительных соглашений к договору, которыми цену на природный газ безосновательно увеличивали, поэтому объем закупки уменьшался. В результате противоправных действий обвиняемой в пользу предприятия-газопоставщика переплачены средства в сумме почти 240 тысяч гривен, что нанесло ущерб городскому бюджету», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. А также штраф от 500 до 1 тыс. Необлагаемых минимумов доходов граждан.