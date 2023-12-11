Рятуючи заощадження, мешканка Миколаєва втратила 55 тисяч гривень

Вчора, 8 грудня, до відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління звернулася мешканка обласного центру з повідомлення про те, що стала жертвою шахраїв.

Зі слів 66-річної заявниці, на її мобільний зателефонував невідомий, який, представившись співробітником банку, повідомив, що є загроза несанкціонованого втручання у рахунок та з її картки намагаються зняти грошові кошти. Щоб зберегти заощадження жінці потрібно перевести свої кошти на картковий рахунок зазначений псевдобанкіром, які потім, нібито, повернуться на її новостворений.

Заявниця, виконавши вказівки співрозмовника, власноруч через мобільний додаток перерахувала 55 тисяч гривень.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження попередньо за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеженням вол.

Шановні громадяни! Якщо вам зателефонували і повідомили, що ваша картка заблокована або ж є загроза несанкціонованого втручання, перевірте цю інформацію у найближчому відділенні банку або зателефонуйте на «гарячу лінію» банківської установи.

Пам’ятайте, справжні співробітники банку або працівники державних установ не запитують особисті дані у телефонному режимі , бо вона є конфіденційною.

Не повідомляйте нікому свої персональні дані та банківські дані, паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів, а тим паче не переводьте кошти на незнайомі рахунки за вказівкою телефонних співрозмовників.

Обов’язково перевіряйте достовірність інформації, яку вам надають невідомі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області