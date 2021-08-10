«Рыбный король» России и миллиардер Редькин признался в убийстве человека

Депутат заксобрания Камчатского края и миллиардер Игорь Редькин признался в случайном убийстве человека при попытке выгнать медведя из села, сообщила его представитель Ольга Струченко.

Предприниматель, который по итогам 2020 года занял 20-е место в российском списке Forbes с доходом 715,7 млн рублей (в 2019 году занял 9-е место в рейтинге с доходом в 1.44 млрд рублей), отметил, что все произошло в поселке Озерновский 2 августа.

Редькину пришла информация, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Тогда Редькин взял ружье и прибыл на место ЧП. Он произвел выстрел в сумерках, а позднее узнал, что от огнестрельного ранения в больнице умер местный житель. Миллиардер готов понести наказание.

Редькин добавил, что он приостанавливает свое участие в выборной гонке и членство в партии «Единая Россия».

Насколько известно, на данный момент Редькин задержан правоохранительными органами.

Предприниматель вместе со своей женой является совладельцем компании «Витязь-Авто», которая занимается переработкой рыбы. Супруга Редькина в 2020 году вошла в топ-10 богатейших жён российских чиновников. // МК