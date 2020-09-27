С предприятия под Николаевом украли сейф с более чем 200 000 гривен

В ночь на 26 сентября в селе Троицкое Новоодесского района Николаевской области злоумышленники проникли на предприятие и украли металлический сейф, в котором находилась крупная сумма денег.

Об этом «Новостям-N» сообщили источники в прокуратуре.

Злоумышленники распилили решетку и отжали раму металлопластикового окна и таким образом попали в кабинет директора предприятия, где и находился сейф. Воры даже не пытались вскрыть или распилить металлический сейф — его просто забрали с собой: предположительно, злоумышленников было несколько и они передвигались на автомобиле.

В сейфе, который украли, было более 200 тысяч гривен.

Начато уголовное производство, полиция ищет злоумышленников.