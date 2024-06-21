«Сам» Єрмак заявив, що поведінка його «кума» Тищенка несумісна зі статусом нардепа
Голова ОП додав, що поведінка Тищенка абсолютно ганебна, і їй немає виправдань.
Голова ОП Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового.
“Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата – абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати”, – написав Єрмак.
Андрій Єрмак наголосив, що давно не сприймає вчинки Тищенка, не розуміє їх, і не підтримує з ним жодних стосунків.
“Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата”, – підкреслив Андрій Єрмак.
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