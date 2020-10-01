«Самосуд» у Вінницькій установі виконання покарань: 6 тюремщиків постануть перед судом

До суду направлено обвинувальний акт відносно 6 працівників Державної установи «Вінницької установи виконання покарань №1» та одного засудженого, що відбуває покарання у держустанові.Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Слідством встановлено, що 13 липня 2019 внаслідок «самосуду» через інкримінований злочин в установі виконання покарань загинув 59-річний засуджений. Того дня, 6 працівників державної установи завели його в окреме приміщення, де його побили завдавши йому не менше 85 ударів. Під час побиття потерпілого у діях 5 працівників установи виконання покарань містилися ознаки катування.

Після вчинення вищевказаних неправомірних дій, посадовці установи доставили постраждалого до камери, де вже інший засуджений завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Таким чином, 5 працівників ДУ «Вінницької установи виконання покарань №1» обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося заподіянням насильства та вчинення катування ув’язненого в місцях позбавлення волі, з метою покарання останнього за вчинення ним злочину (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 127 КК України).

Ще один працівник установи виконання покарань обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося заподіянням насильства відносно ув’язненого в місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 365 КК України).

Засуджений обвинувачується у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

У разі доведення вини 5 працівникам установи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, ще одному працівнику – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, засудженому – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Вінницької області. Оперативний супровід – Вінницьке управління ДСР Нацполіції.