Санкції проти кримінальних «авторитетів»: в РНБО визнали помилки щодо 108 осіб

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В травневому рішенні РНБО про введення санкцій проти кримінальних авторитетів були виявлені помилки щодо 108 осіб.

Про це на брифінгу заявив секретар відомства Олексій Данилов.

 

Секретар СНБО Олексій Данилов. Фото: Назарій Мазилюк

Данилов зазначив, що на засіданні 15 жовтня міністр внутрішніх справ повідомив, що помилки вже виправили, а люди, які готували списки, покарані. Частину з них звільнено, двоє людей понижено на посадах.

РНБО доручила МВС провести додаткову перевірку дев’яти осіб зі «списку контрабандистів».

«Було прохання людей, які загадувалися питанням волонтерів, наших батальйонів, щодо 9 осіб, які були внесені у цей список. Їхнє бачення — що треба провести додаткову перевірку цих осіб. Є протокольне доручення міністру зробити таку перевірку і, в разі необхідності, внести на найближче засідання РНБО відповідні пропозиції «, — сказав Данилов.

Чиновник не назвав прізвища. Але ймовірно, мова йде про бійців чеченського батальйону імені Шейха Мансура, четверо з яких у травні потрапили під санкції як кримінальники. Детальніше про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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