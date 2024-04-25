За розбещення дітей засуджено жителя Вінниччини

Ювенальним прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області доведено у суді винуватість 42-річного жителя Жмеринського району за вчинення розпусних дій стосовно неповнолітнього та малолітніх потерпілих (ч. ч. 1, 2 ст. 156 КК України).

Вироком Шаргородського районного суду Вінницької області йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у вересні 2023 року місцевий житель, усвідомлюючи, що за ним спостерігають неповнолітній та малолітні діти, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, вчинив щодо них розпусні дії.

Відомості стосовно засудженого будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи після набрання вироком законної сили.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділенням відділення поліції № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури