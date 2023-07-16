Поліцейські затримали костопільчанина за смертельне побиття знайомого

На спецлінію 102 учора, 14 липня, повідомив 46-річний житель міста Костопіль, що близько сьомої години ранку в дворі за місцем проживання виявив 51-річного брата без ознак життя.

Слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Костопіль) Рівненського РУП встановила, що напередодні до чоловіка додому прийшли знайомі — 24-річний та 29-річна місцеві жителі. Між ними у будинку виник конфлікт, під час якого «гість» наніс удари у груди та в обличчя господаря. Останній вдарився головою об двері, після чого пішов на подвір’я, де втратив свідомість. Зловмисник і костопільчанка віришили, що той злякався та втік, тож залишили територію господарства.

На ранок брат потерпілого виявив його за будинком.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

24-річного костопільчанина поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Останній зізнався у скоєному, втім зазначив, що не хотів таких серйозних наслідків.

Зловмиснику слідчі повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. За скоєне костопільчанину загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області