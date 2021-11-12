СБУ затримала колишню керівницю «відділу кадрів» терористичного угруповання «Оплот»

СБУ встановила місцезнаходження і затримала у Донецькій області колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Встановлено, що зловмисниця займалась «підбором кадрів» для угруповань, які брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмута приєдналась у 2014 році. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання «Оплот».

Перебуваючи на «посаді» стрільця, вона брала участь у збройному супротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником «відділу кадрів», де серед основних завдань був відбір «кандидатів» до груп бойовиків.

Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. Згодом повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалась переховуватись від правосуддя.

У ході обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із викриття і затримання зловмисниці проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ