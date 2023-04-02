Шахрай з Коломиї заробив близько ₴150 тисяч на продажі неіснуючої комп’ютерної техніки

Фігурант розміщував у Інтернеті оголошення про продаж товару, однак отримавши передплату, переставав виходити на зв’язок. Від рук афериста потерпіли 15 громадян з різних областей України. За такі дії шахраю загрожує до восьми років ув’язнення.

Злочинну діяльність 34-річного мешканця Коломиї задокументували кіберполіцейські в Івано-Франківській області спільно з працівниками коломийської поліції.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що аферист, з квітня 2022 року, створював на інтернет-майданчиках фейкові оголошення щодо продажу ігрових приставок. У телефонній розмові чоловік представлявся продавцем та домовлявся з клієнтами про продаж. Від довірливих покупців зловмисник вимагав повну, або часткову оплату на банківські картки. А отримавши гроші, зловмисник переставав виходити на зв’язок.

Відомо про щонайменше 15 потерпілих осіб від шахрайських дій афериста. Загалом зловмисник видурив у довірливих громадян близько 150 000 гривень. У помешканні фігуранта оперативники провели обшук. Вилучено комп’ютерну техніку, сім-картки, банківські картки, телефони тощо.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Аферисту повідомлено про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі в суді слухається справа про скоєння аналогічних злочинів вчинених фігурантом.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини