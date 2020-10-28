Засуджено мешканок Луганщини, які брали активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму у т. зв. «ЛНР» 

За публічного обвинувачення прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово

окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту Луганської обласної прокуратури Біловодським районним судом ухвалено вироки двом мешканкам Станично-Луганського району у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Засудженим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

Встановлено, що у травні 2014 року двоє жінок, за попередньою змовою з іншими особами, брали участь в організації та проведенні

незаконного референдуму щодо визнання самостійності так званої «ЛНР» у якості членів дільничних виборчих комісій. Вказані особи формували списки виборців, видавали місцевим жителям «бюлетені», слідкували за процесом та порядком голосування, брали участь у підрахунку голосів.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими третього управління ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури