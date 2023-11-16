9 років ув’язнення отримав житель Сміли, який убив свого товариша

За публічного обвинувачення прокурорів Смілянської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурор у суді довів, що 43-річний житель м. Сміла в грудні минулого року запросив до себе додому давнього знайомого.

Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка, унаслідок якої обвинувачений схопив кухонний ніж та наніс товаришу кілька ударів в тулуб.

Одне з поранень прийшлося в серце. 40-річний чоловік помер на місці.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та призначено покарання – 9 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури