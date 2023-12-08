Сарненський розбійник проведе за ґратами 7 років

Прокурором Сарненської окружної прокуратури доведено вину сарненчанина у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному із проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Вироком Костопільського районного суду чоловікові призначено покарання у вигляді 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурором доведено, що 54–річний зловмисник, раніше вже судимий за злочини проти власності, висновків не зробив і на шлях виправлення не став. У листопаді 2020 року він, за попередньою змовою ще з 2 особами, в масках проникли до будинку пенсіонерів у Сарнах, зв’язали літнє подружжя та вкрали в них майже 90 тис. грн.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав та просив його суворо не карати. Переконував, що напад спланував його спільник.

Вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури