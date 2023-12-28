Подано позов щодо стягнення у дохід держави мільярдних активів компанії «SIA ROYAL PAY EUROPE», пов’язаної з російським букмекером

За матеріалами ДБР Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави. Бюро просить застосувати санкцію до ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ» та стягнути в бюджет України цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Працівники ДБР встановили зв’язок компанії «SIA ROYAL PAY EUROPE» із російським букмекером «1xBet», представленого в Україні ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ». Наразі Указом Президента України уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до юридичної особи-нерезидента «SIA ROYAL PAY EUROPE» строком 5 років.

Слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у межах відповідного кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування правоохоронці встановили пов’язаність компанії «SIA ROYAL PAY EUROPE» із російським букмекером «1xBet», представленого в Україні ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ».

У свою чергу, до ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» Указом Президента України та рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено санкції строком 50 років. Також підтверджено, що на українських банківських рахунках «SIA ROYAL PAY EUROPE» знаходяться кошти російського капіталу на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті.

На підставі ухвал суду накладено арешти на ці кошти, які ДБР влітку цього року передало в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. На цей час процентний дохід від управління цими активами, розміщеним на депозиті в державній банківській установі, становить майже 43 млн грн. Однак цього недостатньо для фінансування потреб держави в умовах російської агресії.

Саме тому Державне бюро розслідувань, у межах чинного законодавства, ініціювало 100 % стягнення активів «SIA ROYAL PAY EUROPE» у дохід держави відповідно до норм Закону України «Про санкції».