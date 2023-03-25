СБУ блокувала діяльність ворожих пропагандистів у прикордонні на Чернігівщині

На Чернігівщині кіберфахівці СБУ викрили ворожих агітаторів, які у соціальних мережах поширювали російську пропаганду.

За попередніми даними слідства, 55-річний мешканець Ніжинського району на своїй сторінці, створеній в соціальній мережі «Одноклассники», розміщував матеріали з російських пропагандистських інтернет-ресурсів.

У своїх публікаціях ворожий поплічник прославляв політичне керівництво рф, схвалював дії російських загарбників та виправдовував вторгнення військ рф на територію України.

Крім того, чоловік публікував відеоматеріали із закликами до саботажу мобілізаційних заходів в Україні.

За результатами лінгвістичної експертизи, матеріали, які розміщував пропагандист, містять визнання правомірною агресії рф проти України та виправдовування тимчасової окупації частини території нашої держави.

Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта провадження правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами здійснення злочинної діяльності.

Аналогічний злочин скоїла й жителька Прилуцького району.

На персональній сторінці у забороненій в Україні соцмережі вона поширювала інформацію, де вихваляла злочинні дії військовослужбовців рф та підтримувала агресію ворога проти нашої держави.

Жінка вже була засуджена за розповсюдження ворожої пропаганди (за ч.2 ст. 109 ККУ), але, не зробивши належних висновків, вона продовжила протиправну діяльність.

Крім того, пропагандистка підтримувала контакти з російською журналісткою-блогером. Під час листування вона скаржилась на українську спецслужбу та висловлювала сподівання на скорішу перемогу рф, щоб мати змогу помститися усім, хто її начебто скривджував.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Викриття пропагандистів проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Чернігівській області