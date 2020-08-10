Ще одному учаснику побиття чоловіка в столичному метро повідомлено про підозру

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру ще одному учаснику хуліганських дій у столичному метрополітені.

Як повідомлялося, 5 березня поточного року, під час руху електропотягу КП «Київський метрополітен» між станціями метро «Оболонь» та «Почайна» між групою молодиків та одним з пасажирів стався конфлікт.

Перебуваючи у вагоні, чоловіки гучно висловлювались нецензурною лайкою, у зв’язку з чим 20-річний киянин зробив їм зауваження. У відповідь молодики, діючи з хуліганських мотивів, почали наносити йому удари руками і ногами по різним частинам тіла, навіть після того, як останній втратив свідомість.

За результатами розслідування встановлено всіх учасників вказаних подій. Обвинувальні акти відносно трьох підозрюваних за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб) вже скеровано до суду для розгляду по суті.

Ще одному учаснику побиття 5 серпня 2020 року повідомлено про підозру. Найближчим часом обвинувальний акт відносно нього також буде скеровано до суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва