12 років тюрми загрожує «скігліщіму кровосісю» Азарову, який закликав рашистів захопити Київ

Служба безпеки завершила спеціальне досудове розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, який публічно виступає на підтримку збройної агресії рф.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, фігурант намагається уникати правосуддя, переховуючись за кордоном.

Він активно співпрацює з представниками російських спецслужб та виконує їхні вказівки щодо інформаційно-підривної діяльності проти Україні.

Для цього Азаров регулярно з’являється в ефірах телепередач російських пропагандистів, у тому числі на ток-шоу Соловйова та Скабєєвой.

Фігурант виправдовує повномасштабне вторгнення рф та заперечує воєнні злочини рашистів проти цивільного населення України.

Також він публічно закликає до захоплення державної влади в Україні та намагається штучно дискредитувати командування Сил оборони.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили Азарову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором);

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Служба безпеки України