У Києві затримали жінку, яка битою пошкодила чотири автомобілі

Бейсбольною битою жінка пошкодила чотири автомобілі, що були припарковані у дворі багатоповерхівки. Дізнавачі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального проступку. Порушниці, яка повинна відшкодувати матеріальні збитки потерпілим, загрожує до п’яти років обмеження волі.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про хуліганські дії. Заявник повідомив, що невідома жінка дерев’яною битою розбила його автомобіль, який знаходиться біля будинку на вулиці Анни Ахматової. На виклик направили слідчо-оперативну групу районного підрозділу поліції.

На місці події поліцейських очікували двоє власників пошкоджених автомобілів, які пояснили, що з невідомих причин жінка битою потрощила їх іномарки та зникла у невідомому напрямку. Згодом ще два автовласники дізналися про пошкодження своїх транспортних засобів, які знаходилися поруч.

Працівники відділу кримінальної поліції опитали свідків та очевидців події, а також проаналізували відео правопорушення, яке було розміщено в одній із соцмереж та встановили особу підозрюваної. Порушницею виявилася 28-річна жителька Києва, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Затримана не змогла пояснити правоохоронцям мотиви свого вчинку.

Відділом дізнання Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та за погодженням районної окружної прокуратури фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Крім того, порушниця повинна відшкодувати матеріальні збитки за цивільними позовами власників пошкоджених автомобілів.

Відділ комунікації поліції Києва