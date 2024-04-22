Інспектор патрульної поліції вимагав 3,5 тис. доларів за уникнення адмінвідповідальності

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру інспектору Управління патрульної поліції в Одеській області ДПП за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав від громадянина, стосовно якого складено адміністративний протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, 3500 доларів США. За ці кошти поліцейський обіцяв вирішити питання щодо уникнення відповідальності за правопорушення.

Правоохоронця затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Викриття злочину проводилось прокурорами спільно зі слідчими ТУ ДБР у Миколаєві, за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області, сприяння Одеського управління ДВБ Нацполіції та УПП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури