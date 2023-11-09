У Глухові чоловік, який не хотів отримати повістку, побив військового. Йому загрожує до 5 років в‘язниці

Подія сталась ще 12-го липня, військовослужбовці зупинили автомобіль «Opel Vivaro», під керуванням 44-річного чоловіка, для перевірки документів. Спілкуючись з водієм, працівники ТЦК запропонували йому отримати повістку. Місцевий житель відреагував агресивно, почав нецензурно висловлюватись та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок». Після чого правопорушник почав переховуватись від поліції у столиці, де його і затримали правоохоронці. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поліцейські наголошують громадянам: за вчинення неправомірних дій, ви несете відповідальність, передбачену законом. Будьте взаємоввічливими з людьми, які виконують свій службовий або громадський обов’язок.

Відділ комунікації поліції Сумської області