E Дарницькому районі столиці викрили збувача наркотиків

Правоохоронці затримали зловмисника, коли він намагався зробити закладку із забороненими речовинами. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні наркозлочину, за який йому загрожує до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Під час відпрацювання Дарницького району на запобігання кримінальних правопорушень дільничні офіцери територіального управління поліції помітили чоловіка, який щось ховав у сквері на вулиці Іжевський. Поліцейські зупинили незнайомця для перевірки та в ході спілкування з’ясувалось, що він має при собі заборонені речовини. Для документування події на місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

У ході поверхневої перевірки працівники поліції виявили у порушника 12 згортків із речовиною зеленого кольору рослинного походження, ймовірно, марихуана. Правоохоронці встановили, що напередодні чоловік придбав оптом наркотичні та психотропні речовини та в роздріб перепродавав іншим замовникам. На прилеглий території наркодилер встиг залишити в схованках 29 розфасованих пакетиків для своїх клієнтів. Усі закладки поліцейські вилучили. Крім того, під час санкціонованого обшуку за його місцем мешкання поліція вилучила ще 56 пакунків з речовинами схожими на марихуану та амфетамін.

Фігуранта, яким виявився 22-річний киянин, співробітники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а вилучене направили на відповідну експертизу.

За погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою слідчі Дарницького управління поліції повідомив чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян. Санкція статті передбачає від шести до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва