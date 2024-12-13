СБУ оголосила підозру російському військовому, який віддав накази використовувати хімічну зброю

Ігор Кіріллов, 1970 р.н., начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, підозрюєтся у порушенні законів і звичаїв війни.

За текстом підозри, на виконання плану вищого керівництва Росії видав накази та оформив низку нормативних документів, забезпечивши солдатів ручними гранатами та іншими засобами із хімічними речовинами сльозогінної дії, дозволивши їх використання у бойових діях проти України.

За даними слідства, хімічна зброя використовувалась окупантами в період із 20 по 30 жовтня 2023 року. Зокрема, військовослужбовцями батальйону «Шторм» 114-ї Єнакіївсько-Дунайської бригади ЗС РФ на позиції 110-ї окремої мехінізованої бригади ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка в районі садового товариства «Івушка» міста Авдіївка Донецькоі області. За допомогою безпілотників скинули щонайменше дві гранати хімічного ураження, після чого завдали удару конвенційним озброєнням — мінометними пострілами з БПЛА.

У цей же період дві гранати хімічної дії застосували в районі терикону між містом Авдіївка і селищем Степове. Хімічні ураження отримали українські військовослужбовці Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького.

20 грудня 2023 року хімічну зброю в кількості не менше двох газових гранат використали солдати 123 бригади ЗС РФ імені героя Радянського союзу Климента Ворошилова. Це сталося в районі населеного пункту Спірне Донецької області при наступні на позицію «Синиця» 8 окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Збройних сил України. // Судовий репортер