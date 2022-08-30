СБУ оголосила підозру зраднику, який «будував» ворожу агентурну мережу на Харківщині

Контррозвідка Служби безпеки України викрила організатора агентурної мережі рф на Харківщині. Його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

За даними СБУ, зрадником виявився 49-річний корінний харків’янин, який з 2014 року мешкає в тимчасово окупованому Донецьку.

До складу агентурної мережі він залучав мешканців Харкова переважно пенсійного віку, учасників проросійських протестних акцій так званого «антимайдану» у 2014 році, які прагнуть возз’єднання колишніх радянських республік та відновлення СРСР.

За інформацією СБУ, сам організатор мережі був завербований і діяв за завданням представників головного управління генштабу збройних сил рф.

Під час слідства задокументовано факт отримання та передачі зловмисником розвідувальної інформації про конкретні види військової техніки Збройних сил України, їх кількість та рух містом.

Наразі слідчі СБУ оголосили зраднику заочну підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності усіх учасників цієї агентурної мережі.

Викриття протиправної діяльності відбувалося Управлінням СБУ в Харківській області у взаємодії з Державною прикордонною службою України під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Служба безпеки України