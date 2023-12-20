СБУ оголосила у розшук російського олігарха Фрідмана

Служба безпеки оголосила підсакційного російського олігарха Михайла Фрідмана у розшук в Україні.

Про це пишуть “Схеми” із посиланням на повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Вказана дата зникнення – 10 жовтня цього року.

Його розшукують через звинувачення за статтею “Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України”.

Передісторія:

У вересні Служба безпеки заочно повідомила про підозру Фрідману як причетному до фінансування війни проти України. Як заявляла СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ він “влив” близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора. Серед них – “Тульський патронний завод”, який виробляє набої, а також “Уральський оптико-механічний завод імені Яламова”, де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ. До цього УП знайшла Фрімана у Лондоні.

