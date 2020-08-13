СБУ попередила доведення до банкрутства державного підприємства

Співробітники Служби безпеки України задокументували механізм доведення до фіктивного банкрутства одного із найбільших державних підприємств у сфері тваринництва із розгалуженою мережею регіональних філій. Внаслідок оборудки зловмисники планували заволодіти 14-ма цілісними майновими комплексами.

За даними досудового слідства, протягом 2018-2019 років керівництво держпідприємства підписало кілька десятків завідомо збиткових договорів із підконтрольною їм агрофірмою. Посадовці сприяли укладанню контрактів про надання господарських послуг та закупівлю сільгосппродукції за завищеним цінами.

Таким чином перед комерційною структурою було штучно сформовано борг у понад 60 мільйонів гривень. Погашення цієї фіктивної кредитної заборгованості агрофірма намагалася домогтися за рахунок майна держпідприємства.

У межах кримінального провадження, розпочатого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України правоохоронці провели 18 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів провадження в Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Луганській, Київській областях та у столиці. Вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Заходи із документування кримінальної діяльності проводилися Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальний керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ