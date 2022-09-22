Перейшли на бік ворога: донецьким та херсонським колаборантам оголошено про підозру

На тимчасово окупованій території Донеччини та Херсонщини дванадцять колишніх працівників системи МВС України за власним бажанням обійняли посади у місцевих псевдоправоохоронних органах ворога.

З перших днів повномасштабного вторгнення працівники внутрішньої безпеки Нацполіції викривають колаборантів, які на окупованих територіях співпрацюють з ворогом та обіймають посади у незаконних правоохоронних органах.

Так у Донецькому регіоні оперативники Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та слідчі обласної поліції, під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури, встановили вісьмох осіб, які добровільно пішли на службу у підрозділи незаконного «міністерства внутрішніх справ» так званої «донецької народної республіки».

Поліцейські з’ясували, що експерт НДЕКЦ, адміністратор сервісного центру МВС та спеціаліст одного із секторів донецької поліції після звільнення почали працювати у «МРЕВ №2», де виконують функції окупаційної влади у захопленій будівлі регіонального сервісного центру ТСЦ МВС в Донецькій області.

Кар’єру у «народній міліції днр» вирішили зробити і п’ятеро чоловіків, які у минулому проходили службу у підрозділах донецької міліції. Один із перебіжників, колишній старший інспектор-черговий чергової частини штабу Пролетарського районного відділу Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області, очолив «краснолиманський міський відділ». Варто зазначити, що у 2014 році його звільнили з органів внутрішніх справ за порушення дисципліни.

А от працівникам Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ разом із слідчим УСБУ в Херсонській області, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури, вдалося зібрати доказову базу, аби притягнути до кримінальної відповідальності за фактом колабораційної діяльності чотирьох мешканців захопленої ворогом території Херсонщини.

Встановлено, що в травні 2022 року ексзаступник начальника одного із ізоляторів тимчасового тримання та троє колишніх співробітників НДЕКЦ МВС України за власним бажанням зайняли посади у «Херсонському науковому дослідному експертному криміналістичному центрі при ГУМВД в Херсонській області». Тим самим перебіжники взяли на себе зобов’язання проведення експертиз та досліджень в інтересах загарбника.

Очолив незаконний підрозділ колишній поліцейський, який закликає місцеве населення до співпраці із ворогом та підбирає кадри до свого нового штату. Троє інших фігурантів працюють у вказаному підрозділі на посадах «старшого судового експерта почеркознавчих експертиз», «начальника лабораторії наркотичних засобів та психотропних речовин, лікарських засобів та отруйних речовин, вибухових речовин та продуктів пострілу», «завідувача сектору товарознавчої та гемологічної експертизи».

Наразі усі зрадники виконують злочинні накази окупаційної влади, підтримують збройну агресію проти України та знімаються у пропагандистських сюжетах телеканалів країни-агресора. Їм заочно оголошено про підозру за ч. 7 ст. 111-1(Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За роботу в інтересах країни-агресора на тимчасово окупованих територіях дванадцятьом фігурантам загрожує покарання до 15-ти років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України