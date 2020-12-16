Россиянка забила молотком спящую малолетнюю дочь

В Свердловской области 35-летнюю жительница Кировграда забила молотком спящую четырехлетнюю дочку.

Трагедия произошла 16 октября 2020 года. Экспертиза установила, что женщина невменяема. Ранее она не состояла на учете.

По словам родственников, женщина четыре года воспитывала дочку дома. Однако в последнее время у нее началась депрессия. В частности, муж возил ее к психологу, записал к психотерапевту в платную клинику. Женщина мучилась от беспричинных страхов. Например, выходя на улицу, она видела машину «скорой» или полицию и думала, что это за ней пришли, передает «Екатеринбург онлайн». // МК