На Прикарпатті в росіянки конфісковано 1,5 га землі

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури в інтересах держави звернулися до суду з позовною заявою про конфіскацію трьох земельних ділянок, які незаконно перебувають у власності громадянки російської федерації на території Городенківщини.

Прокурори в суді довели, що громадянка країни-агресора набула у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, загальною площею 1,5 га. Однак, вона проігнорувала вимоги земельного законодавства України, та упродовж року не здійснила їх відчуження.

Відповідно до законодавства, землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних громадян. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка не може набуватися нею у власність, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права.

Городенківський районний суд Івано-Франківської області з доводами прокурорів погодився та задовольнив позовну заяву в повному обсязі.

На даний час рішення суду виконано, а земельні ділянки конфісковано та передано у власність держави.

Івано-Франківська обласна прокуратура