У Вінницькому районі затримали підозрюваного у вбивстві жителя Гнівані

У ході конфлікту зловмисник завдав чисельних ножових поранень знайомому, потім витяг його тіло з будинку на вулицю та пішов знищувати сліди злочину. За вбивство йому загрожує до 15 років за ґратами.

22 січня ввечері до поліції надійшло повідомлення від перехожого, що на одній з вулиць міста Гнівань він виявив тіло 68-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції №2 Вінницького райуправління встановили, що до вбивства причетний 70-річний місцевий житель, знайомий потерпілого. Розшукали та затримали фігуранта за місцем проживання.

За інформацією слідства, під час спільного вживання алкоголю вдома у затриманого між чоловіками виникла суперечка в ході якої зловмисник ножем наніс численні ножові поранення опоненту. Від отриманих тілесних ушкоджень той загинув. Після вбивства домовласник витягнув тіло з будинку на вулицю, одяг, в якому був під час злочину, спалив та вимив сліди крові в оселі.

Фігурант затриманий у порядку статті 208 КПК України. Слідчі за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області