СБУ попередила замовне вбивство ІТ-комерсанта і затримала замовника

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Києва підшукує кілера для вбивства бізнес-партнера. Замовник мав конфлікт з потерпілим через спільні оборудки у відомій компанії, що займалася криптовалютами і має деякі ознаки так званої «фінансової піраміди». Життя партнера зловмисник оцінив у п‘ять тисяч доларів США.

Правоохоронці провели у Голосіївському районі Києва імітацію зникнення, а потім вбивства жертви, після чого повідомили про його виконання.

Співробітники СБ України затримали замовника в Одесі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після передачі «кілеру» другої частини винагороди та його фотозвіту про виконання вбивства.

У межах розпочатого кримінального провадження зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття і затримання організатора вбивства проводилося спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

СБУ