СБУ повідомила про підозру дружині екснардепа-зрадника і арештувала її нерухомість в Одесі на суму понад ₴250 млн.

Служба безпеки зібрала докази державної зради дружини екснардепа від забороненої «Партії регіонів» Ігоря Маркова Інеси. Наразі вона є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації рф.

У 2014 році фігурантка та її чоловік виїхали до москви, де наразі переховуються від правосуддя та сприяють війні рф проти нашої держави.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення рф Маркова заснувала в росії так званий «Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем».

Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.

На замовлення корпорації «ростех» компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів рф. Зокрема, йдеться про КА-52 «Алігатор» та Мі-28Н «Нічний мисливець».

Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення рф компанія фігурантки поставила до окупаційних угруповань росії програмних продуктів на понад 100 млн рублів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, за матеріалами СБУ, суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

У травні 2023 року СБУ повідомила чоловіку фігурантки Ігорю Маркову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – держзрада.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України