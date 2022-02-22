За незаконну порубку дерев чоловік відбуватиме строк за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 30-річного чоловіка у незаконній порубці дерев (ч. 2 ст. 246 КК України) та призначив покарання у виді 4 років 1 місяця позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, встановлено, що в листопаді 2017 року чоловік, діючи за попередньою змовою з іншими особами, вирубав понад 60 дерев, серед яких ясені, клени та дуби, на території ДП «Жовтневий лісгосп» біля смт Коротич.

Сума збитків, завданих державі, складає майже пів мільйона гривень.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину. Він відшкодував спричинені ним збитки.

Вирок Харківського районного суду Харківської області від 10 лютого 2022 року набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури