Поліцейські столичної підземки затримали жінку за крадіжку у пасажирки

Зловмисниця поцупила у потерпілої гаманець із грошима, банківськими картками та документами. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, жінці загрожує до восьми років ув’язнення.

Днями на станції київського метро «Золоті ворота» працівник метрополітену повідомив поліцейським, що у вагоні зупиненого на платформі потягу відбувся конфлікт між двома пасажирками. Прибувши правоохоронці встановили, що незнайомка викрала у потерпілої гаманець.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для документування події. Викрадений гаманець із грошима, банківськими картками та документами слідчі вилучили як речовий доказ, а зловмисницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилася неодноразово судима за вчинення майнових злочинів киянка, 1978 року народження.

За даним фактом слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманій про підозру. Суд обрав зловмисниці запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва