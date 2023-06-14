СБУ повідомила про підозру ідеологу рашизму Олександру Дугіну

Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника прокремлівської міжнародної організації «євразійський рух» Олександра Дугіна.

Фігурант є одним з ключових ідеологів агресивної політики рф і геноциду українського народу.

У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.

На початку повномасштабного вторгнення рф Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.

Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина рф Дугіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України