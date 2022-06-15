На столичному Печерську оперативники затримали чоловіка, який поранив опонентів

Між трьома чоловіками на вулиці виникла сварка, у ході якої зловмисник дістав зброю та декілька разів вистрілив у бік опонентів.

Очевидцем події став курсант поліцейського вишу, який негайно викликав поліцію та лікарів. За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження.

Подія сталась 14 червня у Печерському районі столиці на вулиці Басейній. Між чоловіком, який підробляв двірником та двома його знайомими виникла сварка, у ході якої правопорушник дістав пістолет та кілька разів вистрілив у бік опонентів. Потерпілі отримали кульові порання в голову.

Неподалік від місця події перебував курсант поліцейського вишу капрал поліції Гліб Гаврильченко, який відразу викликав слідчо-оперативну групу районного управління поліції і лікарів, а також забезпечив охорону місця події та надавав потерпілим медичну допомогу до приїзду медиків.

Прибувши на виклик оперативники за декілька хвилин за наданими прикметами затримали зловмисника на сусідній вулиці. Ним виявився кримчанин, 1979 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневої перевірки у затриманого вилучили предмет, схожий на револьвер «Флобер», який направили на експертизу.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва