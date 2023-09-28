На Черкащині пасинок забив до смерті вітчима під час застілля

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві.

Подія сталася в селі Леськи, 23 вересня. Медики, які констатували смерть 51-річного чоловіка, викликали поліцію. Правоохоронці зʼясували, що пасинок та вітчим разом випивали, а потім почали сваритися. 34-річний чоловік наніс тілесні ушкодження потерпілому. Останній від отриманих травм помер.

Правопорушника затримали у процесуальному порядку.

За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, затриманому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області