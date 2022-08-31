У столиці судитимуть зловмисника, який побив чоловіка та відібрав велосипед

На час слідства підозрюваний перебував під вартою. Порушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у липні поточного року до столичної поліції звернувся 46-річний чоловік з повідомленням про те, що невідомий побив його та забрав велосипед. Для з’ясування деталей інциденту виїхала слідчо-оперативна група.

Розшуківці Голосіївського управління поліції після опитування постраждалого встановили, що напередодні він познайомився на вулиці з місцевою компанією. Згодом між заявником та одним із нових знайомих виникла сварка, під час якої фігурант вдарив потерпілого в голову, груди та живіт. Від ударів останній втратив свідомість, а коли опритомнів, то помітив відсутність велосипеда марки «Спарто».

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали раніше не судимого киянина, 1996 року народження, а двоколісний транспорт знайшли у місцевому ломбарді. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України – розбійний напад, вчинений в умовах воєнного стану.

На час слідства порушник перебував у Київському слідчому ізоляторі. Поліцейські Голосіївського управління поліції скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Порушнику загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва