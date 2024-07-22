СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який разом із Сальдо закликав до «приєднання» Херсонщини до РФ
Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Геннадія Шкіля – настоятеля храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини.
З перших днів повномасштабної війни протоієрей публічно підтримав збройну агресію рф та захоплення частини території України.
Так, у липні 2022 року Шкіль разом з гауляйтером Сальдо взяв участь у прокремлівському «форумі», що проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті.
Під час заходу клірик виступив з промовою, де закликав до «приєднання» регіону до складу росії.
Потім колаборант дав інтерв’ю російським пропагандистам з окупаційного ТРК «Таврія», в якому схвально висловлювався щодо організації псевдореферендуму рф на Херсонщині.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність клірика.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
◾️ ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
◾️ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Оскільки зловмисник переховується на лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, що у травні цього року підозру від Служби безпеки отримав син Геннадія Шкіля – Назар Шкіль, який співпрацює з окупантами.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Полтавській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.Tweet